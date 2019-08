بمناسبة العام الهجري الجديد.. “خارجية المؤقتة” تتقدم بالتهنئة لكافة أبناء الشعب الليبي

المتوسط:

تقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، بالتهنئة إلى كافة أبناء الشعب الليبي والى رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ، والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة، وأن يتحقق لليبيا ولأمتنا العربية والإسلامية ما تتطلع إليه من الأمن والأمان والاستقرار والخير والسلام.

كما هنأ كافة السيدات والدبلوماسيين وموظفي الوزارة سواء داخل ديوان الوزارة او في كافة السفارات والبعثات الليبية في الخارج .

