الأمواج تقذف جثث مهاجرين على شواطئ الخمس

نشرت إذاعة الخمس المحلية على صفحتها بالفيسبوك، صوراً لمُهاجرين غير قانونيين قذفتهم أمواج البحر على شواطئ المدينة، بعد غرق قاربهم وسط البحر.

وحذرت الإذاعة من وجود عشرات الجثث التي ما تزال تطفو فوق سطح البحر وستكون نهايتها أيضاً على شواطئ الخمس، في ظل غياب الأجهزة المعنية بانتشال الجثث.

وقالت الإذاعة: “الجثث باتت تبقى لشهور ويزيد بين الصخور والرمال دون إجراءات شرعية أو قانونية أو حتّى أهلية تحترم آدمية الإنسان، ما عدا بعض الأعمال التطوعية من قبل الجميع”.

وناشدت إذاعة الخمس المحلية أجهزة الدولة المعنية بضرورة الإسراع بانتشال الجثث المركونة منذ أيام على شواطئ المدينة قبل أن تتحلل وتتسبب في انتشار الأمراض والتلوث البيئي.

وأشارت إلى أن هناك أنباء عن وجود ما يزيد عن 80 جثة تعود لمهاجرين غير قانونيين مفقودة وسط البحر.

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