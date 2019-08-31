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الأمواج تقذف جثث مهاجرين على شواطئ الخمس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت إذاعة الخمس المحلية على صفحتها بالفيسبوك، صوراً لمُهاجرين غير قانونيين قذفتهم أمواج البحر على شواطئ المدينة، بعد غرق قاربهم وسط البحر.

وحذرت الإذاعة من وجود عشرات الجثث التي ما تزال تطفو فوق سطح البحر وستكون نهايتها أيضاً على شواطئ الخمس، في ظل غياب الأجهزة المعنية بانتشال الجثث.

وقالت الإذاعة: “الجثث باتت تبقى لشهور ويزيد بين الصخور والرمال دون إجراءات شرعية أو قانونية أو حتّى أهلية تحترم آدمية الإنسان، ما عدا بعض الأعمال التطوعية من قبل الجميع”.

وناشدت إذاعة الخمس المحلية أجهزة الدولة المعنية بضرورة الإسراع بانتشال الجثث المركونة منذ أيام على شواطئ المدينة قبل أن تتحلل وتتسبب في انتشار الأمراض والتلوث البيئي.

وأشارت إلى أن هناك أنباء عن وجود ما يزيد عن 80 جثة تعود لمهاجرين غير قانونيين مفقودة وسط البحر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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