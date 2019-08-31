سلامة يشيد بمجهودات ريبيرو .. ويرحب بالحلو

أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بالجهود الاستثنائية التي قامت بها نائبته السابقة، ماريا ريبيرو، لتأمين المساعدة الإنسانية للمجتمعات المحلية الأشد ضعفا، من المدنيين المتضررين من النزاع، والنازحين والمهاجرين واللاجئين.

وفي رسالة نشرتها البعثة الأممية، أثنى سلامة على مجهودات ريبيرو التي دامت عامين ونصف كمنسقة مقيمة للشؤون الإنسانية، ونائبة للمبعوث الأممي في ليبيا، لاسيما خلال الظروف الحرجة والمأساوية التي مرت على المدنيين في ليبيا، مرحبا بنائبه الجديد، يعقوب الحلو، الذي سيتولى مهامه مطلع سبتمبر.

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