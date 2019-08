جولة تفقدية لرئيس جهاز الإمداد الطبي بمركز أمراض القلب في المنطقة الشرقية

المتوسط:

قام رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور أحمد بورتيمة، بزيارة إلى المركز الوطني لأمراض القلب المنطقة الشرقية‏.

وعقد رئيس الإدارة اجتماع مع مدير عام المركز الأستاذ طاهر الفاضلي، بحضور مندوب شركة شمال إفريقيا الدكتور أحمد عبدالحفيظ.

وناقش المجتمعون سبل توفير الاحتياجات وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل مركز القلب.

