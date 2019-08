“المؤقتة” ترسل دفعة جديدة من أعضاء جهاز الإسعاف في دورة تدريبية إلى الأردن

المتوسط:

قامت الحكومة الليبية المؤقتة، بإرسال الدفعة الثالثة من موظفي جهاز الإسعاف والطوارئ في دورة تدريبية إلى المملكة الأردنية، وذلك لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في هذا المجال.

وصرّح رئيس غرفة عمليات الإسعاف والطوارئ بالجهاز “محمد علي” إن عدد المستهدفين من هذه الدورة 150 موظف تابعين للجهاز من كافة أنحاء البلاد.

وتابع إن الفئة المستهدفة من الموظفين هم مسعفين وسائقين وإسعاف طائر وعدد من الأطباء في تخصصات متعددة.

