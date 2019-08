المتوسط:

تتقدم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة إلى الأمة الإسلامية عامة، وعلى الليبيين خاصة ولكافة العاملين بالقطاع الصحي الليبي بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارة الخدمات الصحية بالبلديات والأجهزة التابعة للقطاع بخالص عبارات التهاني والامتنان سائلين الله أن يكون عام خير على الأمة الإسلامية عامة، وعلى الليبيين خاصة.

