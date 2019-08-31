واينر : عصابات تتحكم في أموال ليبيا والمليشيات المدعومة من قطر وتركيا هي نفسها الأمن والشرطة

ليبيا – قال ” جوناثان واينر ” المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا إن الولايات المتحدة عانت من الإرهاب في ليبيا ولكن جاء الوقت الذي تضع فيه الإدارة ثقلاً أكبر لأن الأزمات تتفاقم في هذا البلد.

واينر أضاف في حوار مطول له مع صحيفة الرياض السعودية أن الأميركيين يركزون منذ مصرع السفير في بنغازي على أهداف محاربة الإرهاب بما في ذلك القاعدة وداعش وأن المبدأ الأساسي لهم هو عدم الانحياز للاعب دون الآخر وفرضه على الليبيين ولكن دعم مبادئ بعينها مثل إرساء منطق الدولة وتشجيع “ليبيا الغنية” حسب وصفه على العودة لاستغلال مواردها بالشكل الصحيح ومكافحة الفساد وحل تحديات الهجرة غير القانونية وإرساء دستور يوحد البلاد ويتم تقاسم السلطة دون أن يطغى طرف على آخر.

وأشار الى أن المملكة العربية السعودية تلعب في ليبيا دوراً يصب في إطار دورها الفاعل كأهم حليف للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط .

ولفت واينر إلى قيام دول مثل قطر وتركيا بتمكين قدرة الميليشيات في ليبيا من خلال مدها بالسلاح والأموال لتصبح الأمر الواقع المتحكم بالمدن كبديل عن قوى الشرطة والأمن الليبية الوطنية، متسائلاً ” هل هناك أي بلد قادر على الخروج من الفوضى بينما الشرطة والأمن الناظمين لأمنه واستقراره هم عبارة عن ميليشيات بعضها متناحر؟ ” .

وأعرب المبعوث السابق عن قلق بلاده من التدخلات في ليبيا التي تحاول تغذية هذا التطرف واستغلاله سياسياً، مبدياً سعيهم الدائم لمطالبة جميع الأطراف بعدم دعم طرف على حساب طرف آخر.

وتابع قائلاً:” من جانب آخر يهمنا أن يكون هناك جيش ليبي متماسك يبسط سيطرته على كل الأراضي الليبية ويحمي الجميع على حد سواء كأبناء للجيش الليبي، يشمل ويمثل كل المكونات الليبية بعدالة ويكون له مرجعية وانتماء للحكومة الليبية المعترف بها أممياً، لا نؤيد اليوم أي تدخلات منحازة في ليبيا فنحن نقول للجميع مهما كانت تفضيلاتهم فمن المستحيل فرضها في ليبيا ومن الإيجابي أن نرى دور السعودية أقرب إلى التوفيق ومحاولة التقريب وإرساء الاستقرار بعيداً عن الانحيازات”.

ونوّه إلى أن السعودية هي أهم شريك للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط ولها القدرة على لعب الدور الأهم في ليبيا بمكافحة كل ما يتفقون على تعريفه إرهاباً من ميليشيات متطرفة خارجة عن سلطة الدولة تحاول أخذ مكان المؤسسات الرسمية إلى الجماعات التي تحاول فرض نفسها بالقوة واستهداف المدنيين.

وأفاد أن ليبيا بلد نفطي باقتصاد منهار يعاني من الفقر وبعض المناطق تفشل في تأمين أبسط مستلزمات الحياة وأضاف متسائلاً : ” هل من خارطة طريق تم اقتراحها لإعادة الاقتصاد الليبي إلى الحياة مع العلم أنه قادر على تأمين الاكتفاء والحياة الكريمة لكل عائلة على امتداد الأراضي الليبية ؟ ” .

واينر كشف عن أن هناك فساد مستشرٍ في كل مؤسسة حكومية وغير حكومية ومنطق العصابات له الكلمة العليا وبالتالي الاحتياجات تشترى مقابل الولاءات والقتال والدم، مؤكداً أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفك عن الإصلاح السياسي في ليبيا فالتوصل لصيغة تصالحية بين جميع الليبيين يعني إنهاء واقع أمراء الحروب الحاكمين الذين هم في الحقيقة رؤساء عصابات تسيطر على الموارد وخاصة النفط لتنتشر تجارة السوق السوداء وتباع موارد الليبيين بسبب الفوضى والإرهاب بأبخس الأثمان من قبل مجرمين جهلة يفرطون بالموارد بأثمان رخيصة ويمعنون في إفقار ليبيا.

وأوضح أنه بإمكان موارد ليبيا حل كل مشكلات الليبيين على أساس تصالح البلديات وتوزيع الموارد بشكل عادل لكل الأطراف على أساس نصيب الفرد ولكن هذا كله لا يحدث مادام هناك من يستمر بدعم الميليشيات،مشيراً الى أن موطئ القدم الحقيقي في ليبيا يكون باعادة منطق الدولة لها وليس كما تفعل تركيا رغبةً بتوسيع نفوذها بدعم الميليشيات لتعزيز الحرب وسلطة العصابات الاقتصادية.

واستطرد حديثه:” قبل أيام، وقعت حادثة مؤسفة تتكرر دائماً وهي غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل ليبيا حيث قضى 40 من ركابها. كيف تنظرون إلى هذه المأساة الحاصلة والمتكررة في سواحل مجاورة لأوروبا؟ حركة المهاجرين غير الشرعيين باتت تجارة مربحة وأداة سياسية في ليبيا، هناك شبكات إجرامية تدير حركة الهجرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقتال على الأرض فكل عناصر التخريب منظومة واحدة في ليبيا وإن اختلفوا أشد الاختلاف”.

ختاماً أكد على أن هناك مساعدات هائلة تصل من المجتمع الدولي لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ولكن لا تقدم والمزيد من الفساد والمفسدين يسيطرون على المساعدات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية