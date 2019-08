بعد صيانتها.. افتتاح وحدة الرعاية الصحية الجديدة بمدينة سبها

المتوسط:

افتتح مدير إدارة الخدمات الصحية سبها وحدة الرعاية الصحية الجديدة بحي انزيلة في المدينة بعد إجراء الصيانة لها وتجهيزها وذلك بحضور عميد البلدية وممثلين عن الرابطة الاجتماعية بالجديد وعدد من الناشطين وسكان المنطقة.

وأكد مدير إدارة الخدمات الصحية سبها أن المركز يضم حوالي مائة عنصر طبي وإداري تم إعادة تنسيبهم، إضافة لتكليف شركة من قبل وزير الصحة لتجهيزه بالمعدات والأجهزة اللازمة ليبدأ في استقبال الحالات المرضية.

