قاسم: المنظمات الدولية تشن حربا على حرس السواحل الليبي

جدد الناطق باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، اتهام المنظمات الدولية العاملة في المتوسط، بشن حرب على ليبيا لمحاربة مساعي حرس السواحل لوقف ظاهرة الهجرة.

وأضاف قاسم في تصريحات لبوابة الوسط، أن الجانب الليبي يقوم بعمليات الإنقاذ وفقا للمعايير الدولية، ومشيرا إلى أن منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا يأتي في إطار المحافظة على السيادة الليبية، وبهدف عدم تفاقم الهجرة في المتوسط.

ودعا قاسم إلى ضرورة وضع خطط متكاملة لإدارة الحدود وحوكمة الهجرة، ووضع رؤية ليبية واحدة ومشتركة تشمل كل الأجهزة والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الهجرة بكل مؤسسات الدولة الليبية.

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