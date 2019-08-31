«رأس لانوف للنفط» تستدعي العاملين إيذانا ببدء تشغيل مصنع البولي الإيثلين

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، استدعاء العاملين بالشركة استعدادا لبدء تشغيل مصنع البولي إيثلين.

وذكرت الشركة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، أن أخر موعد للألتحاق بالعمل غدا الأحد، محذرة من تطبيق لائحة الجزاءات على كل المتخلفين.

«رأس لانوف لتصنيع النفط»: وصول أول شحنة غاز الإيثيلين لبدء تشغيل المجمع الصناعي

وانتهت المؤسسة الوطنية للنفط، انتهاء شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، من أعمال الصيانة والتحديث لوحدة التوليد الغازية السبت الماضي، تمهيدا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي.

وفي 3 أغسطس الجاري، وصلت أولى شحنات غاز الإيثيلين إلى شركة رأس لانوف، لإعادة تشغيل المجمع الصناعي مرة أخرى.

صنع الله يبحث إعادة تشغيل مصنعي الإيثلين والبولي إيثلين في رأس لانوف

ومصنع الإيثلين متوقف عن العمل منذ العام 2011، كما أن مصنع البولي إيثلين متوقف منذ 2013، إلى أن باشرت مؤسسة النفط أعمال الصيانة والتجهيز بانتظار إعادة تشغيل المصفاة لتوفير النافثا اللازمة لتشغيل المصنعين، بعد تحرير ميناء ومجمع رأس لانوف وتسليمه للمؤسسة في شهر سبتمبر 2018.

ووفق آخر إحصائية عن صادرات الغاز والبتروكيماويات في ليبيا، فقد كانت صادرات ليبيا من الإيثلين 128.5 ألف طن متري في العام 2010، ثم تراجعت إلى 24.8 ألف طن متري في العام 2011. في حين كانت صادراتها قد وصلت إلى 146.8 ألف طن متري، ثم تراجعت إلى 27.5 ألف طن متري خلال الفترة نفسها.

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