حملة تفتيش وضبط المخالفين في الشوارع العامة ببنغازي

قامت غرفة عمليات الحرس البلدي ببنغازي، بشن حملة تفتيش وضبط المخالفين في الشوارع العامة وفي أماكن متفرقة من المدينة.

وتأتي هذه الحملة بناءً على تعليمات مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد صالح الكاديكي، بإزالة جميع العوائق في الطريق الدائري الخامس والرابع وطريق الساحل، كمرحلة أولى ومن ثم الانتقال إلى جميع مناطق وطرق مدينة بنغازي، تمهيداً للخطة الجديدة التي من شأنها إزالة جميع العشوائيات في الشوارع العامة والرئيسية التي سوف تنطلق الاسبوع القادم.

جدير الذكر، أن غرفة عمليات الحرس البلدي أطلقت حملة تحذير وإنذار لجميع المخالفين من أصحاب المعارض وغيرهم.

