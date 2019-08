المتوسط:

قامت لجنة معالجة الازدواج الوظيفي التابعة لمركز المعلومات والتوثيق بتجهيز الدفعة (158) لعدد (419) نموذج.

وأشارت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق، إلى أنه جار العمل أيضاً علي تجهيز اللجنة الدفعة (159) خلال الأسبوع الحالي وتجهيز الدفعة ( 156) ورقيا لتسليمها لمكاتب العمل .

