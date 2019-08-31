الاتفاق على إنشاء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي بنظام الـ BOT

وقعت الهيئة العامة للمواصلات والنقل، ومصرف التجارة والتنمية عقدا استثماريا لبناء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي بنغازي، بنظام الـ BOT لمدة 25 عام.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن عقود الـ BOT شكل من أشكال تمويل المشروعات تمنح بموجبه الدولة، مستثمرا أو مجموعة من المستثمرين امتيازا لتمويل وتنفيذ مشروع معين ثم تشغيله واستغلاله تجاريا لمدة زمنية وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع إلى الدولة.

وأوضحت الحكومة أنه بموجب الاتفاق بين الهيئة والمصرف، فإن الأخير سيقوم بإنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي بكامل المواصفات والمعاير الدولية المعمول بها.

وأشارت الحكومة إلى أنها خصصت للمصرف قطعة أرض داخل مطار بنينا الدولي تبلغ مساحتها 2.5 هكتار لإنشاء المشروع ووفقا للاتفاق، فإن المصرف حدد مدة تنفيذ المشروع 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

ولفتت الحكومة المؤقتة إلى أن مصرف التجارة والتنمية أسس شركة برنيق للطيران ودعمها بعدد طائرتين من نوع ايرباص A320 ستدخل الخدمة قريبا.

وبينت الحكومة أن الـ BOT تعتبر من طرق الإدارة غير المباشرة للمرافق العامة الصناعية والتجارية وتعد الغاية من اعتماد هذا الاسلوب الإفادة من موارد القطاع الخاص لأغراض إنشاء البنى التحتية دون الحاجة إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية ودون الحاجة إلى الدين العام كما يساعد أسلوب اللجوء إلى عقود ال بي او تي على اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية للإفادة من فرص استثمارية تكاد تندر في الدول الصناعية ما يساعد الدولة المضيفة للاستثمار على الدخول إلى تكنولوجيا ومهارات غير متوافرة محليا.

يشار إلى أن مراسم التوقيع على العقد جرت بين كل من الكابتن محمد علي عبدالقادر بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة وجمال عبدالمالك بصفته رئيسا لمجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير عام مصرف التجارة والتنمية وسيم الزوي، والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي.

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