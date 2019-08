“مطار سبها” تعلن انتظام الرحلات مع مطار بنينا

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمطار سبها الدولي، بأن المطار استقبل أول طائرة لرحلة الخطوط الليبية قادمة من مطار بنينا في بنغازي وعلى متنها 160 راكباً.

ولفت المكتب الإعلامي، إلى وصول ومغادرة رحلة شركة الطيران بترو اير نوع امبراير 75 راكباً البريقيه وعليها بعض المسافرين المتجهين لبنغازي لمواصلة السفر براً من هناك.

وختاما، ثمن جهود كل من ساهم في اجراءات وخدمات الترحيل، مباركاً لأهالي سبها والجنوب عامة بانطلاق الرحلات الداخليه رسمياً.

