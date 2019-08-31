الزائدي: ثورة الفاتح حدث وطني يجب أن نتذكره جيلا بعد جيل

دعا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، إلى إحياء ذكرى ثورة الفاتح.

وقال الزائدي، احيوا ذكرى ثورة الفاتح، فهي حدث وطني يستحق أن يتذكره الناس جيلا بعد جيل” موضحا أنها “حررت ليبيا من الاستعمار والتبعية الذي أستمر لقرون”.

وأضاف الزائدي أن “الليبيين يدركون اليوم بعد سنوات المعاناة الثمانية معنى ثورة الفاتح رغم الثمن الباهض الذي دفع من المهج والأرواح ورغم التدمير الواسع الذي طال الممتلكات العامة والخاصة، والخراب الذي لحق بكل القطاعات، والنهب غير المسبوق للأموال العامة والخاصة، الفساد الذي صار سمة سائدة لا مثيل له”.

وأردف الزائدي “حيوا القوات المسلحة العربية الليبية التي استجابت لنداء الوطن ليلة الفاتح، وأسقطت عهود الظلم والقهر والتخلف، وتستجيب اليوم لنداء الشعب وتقدم التضحيات لتطهير البلاد من الإرهاب والمليشيات والعصابات والعبث الأجنبي”.

وتابع الزائدي “الفاتح يوم مجيد في التاريخ الليبي رغم جحود الناكرين ورغم محاولات المجرمين البائسة واليائسة طمسه”.

وختم الزائدي “التحية الى روح الشهيد القائد وكل الشهداء من الضباط الوحدويون الأحرار، والتحية الى كل الرجال الشجعان الذين صنعوا ثورة الفاتح” .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا