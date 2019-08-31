واينر يبدي قلقه من الدعم التركي القطري للمليشيات

حذر المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، في لقاء مع صحيفة الرياض، من التدخلات التركية والتمويلات القطرية التي تدعم عنف الميليشيات، وتريدها أن تكون بديلا عن قوى الشرطة والأمن، مؤكدا أهمية وجود جيش ليبي متماسك، يبسط سيطرته على الأراضي الليبية، ويحمي الجميع، ويمثل كل المكونات الليبية بعدالة .

موضحا أن الولايات المتحدة تهدف منذ مصرع سفيرها في بنغازي إلى محاربة الإرهاب، بما في ذلك القاعدة وداعش، مشيرا إلى أن مبدأها الأساسي هو عدم الانحياز للاعب دون الآخر، وفرضه على الليبيين.

كما أشاد بالدور المهم الذي تلعبه المملكة السعودية، كأهم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه.

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