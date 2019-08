المتوسط:

أفادت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، باستدعاء العاملين بالشركة استعدادا لبدء تشغيل مصنع البولي إيثلين.

وأشارت الشركة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، إلى أن أخر موعد للألتحاق بالعمل غدا الأحد، محذرة من تطبيق لائحة الجزاءات على كل المتخلفين.

وانتهت المؤسسة الوطنية للنفط، انتهاء شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، من أعمال الصيانة والتحديث لوحدة التوليد الغازية السبت الماضي، تمهيدا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي.

The post “راس لانوف”: بدء تشغيل مصنع البولي إيثلين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية