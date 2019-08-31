التنفيذ في مدة لا تتجاوز الـ8 أشهر.. مشروع لإنشاء صالة ركاب حديثة بمطار بنينا الدولي

بنغازي-العنوان

وقعت الهيأة العامة للمواصلات والنقل، ومصرف التجارة والتنمية عقدا استثماريا لبناء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي بنغازي، بنظام الـ BOT لمدة 25 عاما.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن عقود الـ BOT شكل من أشكال تمويل المشروعات تمنح بموجبه الدولة، مستثمرا أو مجموعة من المستثمرين امتيازا لتمويل وتنفيذ مشروع معين ثم تشغيله واستغلاله تجاريا لمدة زمنية وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع إلى الدولة.

وأوضحت الحكومة أنه بموجب الاتفاق بين الهيأة والمصرف، فإن الأخير سيقوم بإنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي بكامل المواصفات والمعاير الدولية المعمول بها.

وحضر توقيع العقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني، حيث خصصت الحكومة المؤقتة للمصرف قطعة أرض داخل مطار بنينا الدولي تبلغ مساحتها 2.5 هكتار لإنشاء المشروع. ووفقا للاتفاق، فإن المصرف حدد مدة تنفيذ المشروع 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وكان قد أسس مصرف التجارة والتنمية شركة برنيق للطيران ودعمها بعدد طائرتين من نوع ايرباص A320 ستدخل الخدمة قريبا.

وتعتبر الـ BOT من طرق الإدارة غير المباشرة للمرافق العامة الصناعية والتجارية.

وتعد الغاية من اعتماد نظام لـ BOT الإفادة من موارد القطاع الخاص لأغراض إنشاء البنى التحتية دون الحاجة إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية ودون الحاجة إلى الدين العام.

كما يساعد أسلوب اللجوء الى عقود ال بي او تي على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للإفادة من فرص استثمارية تكاد تندر في الدول الصناعية ما يساعد الدولة المضيفة للاستثمار على الدخول الى تكنولوجيا ومهارات غير متوافرة محليا.

يشار إلى أن مراسم التوقيع على العقد جرت بين كل من الكابتن محمد علي عبدالقادر بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيأة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة والدكتور جمال عبدالمالك بصفته رئيسا لمجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير عام مصرف التجارة والتنمية السيد وسيم الزوي.

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