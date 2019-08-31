توقيع اتفاقية إنشاء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي

وقعت الهيئة العامة للمواصلات والنقل، عقدا استثماريا مع مصرف التجارة والتنمية، لبناء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، أن المشروع سينشأ على أرض مساحتها هكتارين ونصف، في مدة ثمانية أشهر، وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية المعمول بها.

وأشارت الحكومة إلى أن العمل بهذا المشروع سيتم بنظام بي أو تي، وهو شكل من أشكال تمويل المشروعات، تمنح بموجبه الدولة المستثمر امتيازا لتمويل وتنفيذ مشروع معين، ثم تشغيله واستغلاله تجاريا لمدة زمنية محددة، وذلك للاستفادة من موارد القطاع الخاص في إنشاء البنى التحتية، دون الحاجة إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية، ودون الحاجة إلى الدين العام.

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