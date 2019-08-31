سلامة يشيد بمجهودات ريبيرو.. ويرحب بنائبه الجديد للشؤون الإنسانية

ليبيا – أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالجهود الاستثنائية التي قامت بها نائبته السابقة ماريا ريبيرو لتأمين المساعدة الإنسانية للمجتمعات المحلية الأشد ضعفاً من المدنيين المتضررين من النزاع والنازحين والمهاجرين واللاجئين.

البعثة الأممية نشرت رسالة عبر موقعها الرسمي أثنى خلالها سلامة على مجهودات ريبيرو التي دامت عامين ونصف كمنسقة مقيمة للشؤون الإنسانية ونائبة للمبعوث الأممي في ليبيا لاسيما خلال الظروف الحرجة والمأساوية التي مرت على المدنيين في ليبيا.

ورحب المبعوث الأممي بنائبه الجديد يعقوب الحلو الذي سيتولى مهامه مطلع سبتمبر والذي لديه خبرة واسعة في هذا المجال لاسيما في سوريا وليبريا وبلدان أخرى حيث ستؤدي الخبرة الواسعة والمتميزة التي يتحلى بها الحلو دوراً رئيسياً في الجهود الإنسانية والإنمائية وجهود السلام في ليبيا وفي التخفيف من أثر الحرب والأزمات التي طال أمدها على الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية