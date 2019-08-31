بلدية بنغازي: اختتام دورة تدريبية حول تداول البيانات والمعلومات

اُختتمت بمقر ديوان بلدية بنغازي دورة تدريبية حول تداول البيانات والمعلومات استهدفت موظفي البلدية.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن الدورة التدريبية التي حملت بعنوان ( تداول البيانات والمعلومات في المؤسسة) أقيمت تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بديوان البلدية.

واشتملت الدورة على عدة عناصر خاصة بتداول البيانات أبرزها تعريف البيانات وأنواعها ومميزات استخدام قواعد البيانات وتعريف المعلومات والمقارنة بين المعلومات والبيانات ومعالجة البيانات والحصول منها على معلومات وتطبيقها وتحويلها إلى معارف لمساعدة متخذي القرارات والتعرف على نظم المعلومات المستخدمة في المؤسسات للرفع من كفاءة الأداء الوظيفي للمستهدفين من الدورة في مجال تداول البيانات والمعلومات في المؤسسة.

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