“العمل والمالية” يناقشان ميزانية العام 2020

شارك الماليين والمختصين بشؤون الخدمة العامة من موظفي وزارة العمل والتأهيل في الاجتماع الذي نظمته وزارة المالية بشأن مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 .

ويهدف الاجتماع والذي يعد الأول ضمن ثلاث اجتماعات إلى مناقشة الميزانية المخصصة لوزارة العمل والتأهيل للعام المالي 2020، وستشمل الاجتماعات النفقات (التزامات العاملين، النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية)، وكذلك مناقشة الإيرادات.

ويمثل هذا الاجتماع جزء مهم من رحلة إعداد الميزانية السنوية التي بدأت مع بداية العام المالي الحالي وتكتمل في شهر نوفمبر بإعلان الميزانية العامة.

