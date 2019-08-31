السعيدي : الرئاسي يدعم العصابات التي تهاجم أهالي مرزق

قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إن أهالي مدينة مرزق يعانون من تدهور الأوضاع الإنسانية، بعد أن اضطروا إلى النزوح، وترك مدينتهم بسبب الأعمال الإجرامية التي تقوم بها عصابات خارجة عن القانون، تتألف من عناصر وافدة من مختلف الجنسيات، مدعومة مما يسمى بمجلس شورى بنغازي ومجلس شورى درنة، ومختلف التشكيلات الخارجة عن القانون في الداخل ودول الجوار.

السعيدي قال في لقاء مع بوابة أفريقيا، إن الداعم الأساسي لهذه العصابات هو المجلس الرئاسي الذي أرسل لهم الأموال والأسلحة، بهدف تشتيت جهود القوات المسلحة الليبية، التي تقوم بشن ضربات تستهدف تمركزات هذه العصابات بين الحين والآخر، لحسم هذه المعركة، وإعادة الأمور إلى نصابها.

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