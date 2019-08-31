لجنة العطاءات بخارجية المؤقتة تبحث سبل تنفيذ مشروع صيانة مبنى قصر الضيافة في البيضاء

البيضاء 31 أغسطس 2019 (وال) – عقدت لجنة العطاءات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة اجتماعها الرابع، لبحث سبل تنفيذ مشروع صيانة مبنى قصر الضيافة في مدينة البيضاء.

وأعلنت وزارة الخارجية إن اللجنة هدفها هو الشروع في فض مظاريف مناقصة محدودة لصيانة مبنى قصر الضيافة رقم (2).

وأضافت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع عرض ملفات الشركات المتقدمة للمشروع، مؤكدة على الالتزام بكل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية وفق لائحة العقود الإدارية. (وال – البيضاء)

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