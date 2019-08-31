المجبري : حل الأزمة يجب أن يستند إلى شرعية مجلس النواب

قال عضو المجلس الرئاسي المقاطع، فتحي المجبري، إن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يستند إلى شرعية سياسية مستمدة من الجسم الوحيد المنتخب، وهو مجلس النواب .

المجبري أكد في تصريحات لسبوتنيك يوم أمس، أنه يجب العمل على حل تتفق عليه كافة الأطراف، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية هي انعكاس لحالة الانسداد السياسي، وأن إعادة تشكيل مجلس أو حكومة لا يتوقف على الأشخاص بقدر ما يتوقف على التوافق بين الأطراف كافة.

كما وشدد على ضرورة ترتيبات الوضع الأمني، بحيث يتم الاعتماد على المؤسستين العسكرية والشرطية، لا على المليشيات.

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