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السوق الموازية: ارتفاع الدولار والاسترليني وتراجع اليورو

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي في أولى تداولات الأسبوع، إذ ارتفعت العملتان الأميركية والبريطانية، في حين تراجع سعر صرف العملة الأوروبية.

فقد زاد سعر صرف الدولار الأميركي اليوم السبت إلى 4.17 دينار مقابل 4.15 دنيار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وكذلك سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 5.02 دينار مقابل 5.01 دينار.

في حين تراجع سعر صرف اليورو إلى 4.60 دينار اليوم مقابل 4.63 دينار سجلها أول من أمس.

أما بالنسبة للعملتين التركية والتونسية، ففي الوقت الذي زادت فيه الأولى إلى 0.72 دينار لليرة، استقرت العملة التونسية عند 1.45 دينار
 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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