توقيع عقد لإنشاء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي بين الحكومة المؤقتة ومصرف التجارة والتنمية

أخبار ليبيا24-خاص

وقعت الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصرف التجارة والتنمية عقدًا استثماريا لبناء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي ببنغازي، بنظام الـ BOT لمدة 25 عاما.

وجرى توقيع العقد في حضور رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، بين كل من الكابتن محمد علي عبدالقادر بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة والدكتور جمال عبدالمالك بصفته رئيسًا لمجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية.

وحضر مراسم التوقيع، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير عام مصرف التجارة والتنمية السيد وسيم الزوي، والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي.

وبموجب الاتفاق؛ فإن مصرف التجارة والتنمية سيقوم بإنشاء صالة ركاب بالمطار بكامل المواصفات والمعاير الدولية المعمول بها.

وخصصت الحكومة المؤقتة للمصرف قطعة أرض داخل مطار بنينا الدولي تبلغ مساحتها 2.5 هكتار لإنشاء المشروع.

ووفقا للاتفاق، فإن المصرف حدد مدة تنفيذ المشروع 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وعقود الـ BOT شكل من أشكال تمويل المشروعات تمنح بموجبه الدولة، مستثمرا أو مجموعة من المستثمرين امتيازًا لتمويل وتنفيذ مشروع معين ثم تشغيله واستغلاله تجاريًا لمدة زمنية وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع إلى الدولة.

وتعتبر الـ BOT من طرق الإدارة غير المباشرة للمرافق العامة الصناعية والتجارية.

وتعد الغاية من اعتماد هذا الاسلوب الإفادة من موارد القطاع الخاص لأغراض إنشاء البنى التحتية دون الحاجة إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية ودون الحاجة إلى الدين العام.

كما يساعد أسلوب اللجوء الى عقود الـ BOT على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للإفادة من فرص استثمارية تكاد تندر في الدول الصناعية ما يساعد الدولة المضيفة للاستثمار على الدخول إلى تكنولوجيا ومهارات غير متوافرة محليًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24