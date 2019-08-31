دول تيكاد تؤكد على دعم المبادرة الإفريقية لإسكات البنادق في 2020

دعا البيان الختامي لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي في يوكاهاما باليابان، إلى دعم أجندة الاتحاد الأفريقي ألفين وثلاثة وستة، ومبادراته المتعلقة بإسكات البنادق بحلول ألفين وعشرين، مشددا على الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية في القارة.

وأكد المشاركون في المنتدى على أهمية تعميق المشاركات الديمقراطية، والجهود الأفريقية الرامية إلى مواجهة تحديات السلام والأمن بالقارة، مشددين على دعم الجهود المبذولة لتعزيز محاور التنمية البشرية والسلام والأمن.

هذا وكان الاستقرار في ليبيا من ضمن الملفات التي ناقشها قادة دول التيكاد في منتداهم.

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