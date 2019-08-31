سيالة وفقيه يتفقان على عقد اجتماعات تشاورية

التقى وزير الخارجية المُفوض بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، على هامش انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا.

وتناول الاجتماع أبرز مُستجدات الساحة الليبية، كما تطرق للدور الذي من المُمكن أن يلعبه الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية في منشور على صفحتها على “فيسبوك” إن سيالة وفقيه اتفقا على تنسيق عقد اجتماعات قادمة لمناقشة إيجاد حل للأزمة ووقف القتال والعودة إلى المسار السياسي.

ويشارك سيالة في أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بمشاركة وفود الدول الإفريقية ومؤسسات اقتصادية يابانية بهدف تعزيز التعاون بين قارة إفريقيا والبلد الآسيوي.

وأبدى وزير الخارجية المُفوض رفضه للمطالب التي تُنادي بوقف النار غير المشروط، مُشيراً إلى أنها تُعتبر مُساواة بين الطرف المُعتدي والطرف المُدافع، حسب قوله.

وقال سيالة في كلمة ألقاها خلال قمة التيكاد إن قوات الوفاق “حققت تقدماً ملموساً في القضاء على الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه”.

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