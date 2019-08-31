المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المؤقتة تبحث التحديات والعراقيل التي تواجهها

البيضاء 31 أغسطس 2019 (وال) – عقد رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة اجتماع بمقر اللجنة بمدينة البيضاء .

وتناول الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي عدة محاور أهمها وضع آلية عمل اللجنة وكيفية تنفيذها، ومواجهة التحديات والعراقيل، وكيفية معالجتها .

وأكد الجميع في ختام الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات في الوقت المحدد تنفيذا للخطة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي في مطلع شهر يوليو الماضي بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ووزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة الدكتور عادل عوض الزائدي . (وال – البيضاء) ع ع

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