بعد تعرضه للدمار على يد الإرهاب.. افتتاح أكبر مركز شرطة مساحة في بنغازي بمواصفات جديدة

أخبار ليبيا24-خاص

تمكنت الأجهزة الأمنية من العودة من جديد بعد طرد التنظيمات الإرهابية من بنغازي حيث تشهد مرافق الشرطة عمليات تطوير جديدة ندر وجودها في ليبيا.

آخر تلك الشواهد على أعمال التطوير التي تشهدها المرافق الأمنية من بينها مراكز الشرطة بعدها تضررها بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية، افتتاح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزير الداخلية بالحكومة المستشار إبراهيم بوشناف، مركز شرطة الفويهات التابع لمديرية أمن بنغازي.

ويعد المركز، أكبر المراكز العاملة مساحة ببنغازي، وذلك بعد إزالته وإنشائه مجددًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار.

وتعرض المركز في وقت سابق للحرق والضرر بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية على بنغازي.

وجرى تجهيز مرافق المركز وفقا لأعلى مستوى لتضم صالة ترفيهية للضباط وضباط الصف، إضافة إلى صالة للألعاب الرياضية مزودة بمختلف الآلات التي تضمن الإبقاء على اللياقة البدنية العالية لأعضاء هيئة الشرطة.

ومنذ طرد التنظيمات الإرهابية شهدت بنغازي تحسنًا تدريجيًا في استتباب الأمن والاستقرار، رافق ذلك قيام الحكومة المؤقتة ممثلة في وزارة الداخلية من تدشين مرافقها الأمنية داخل المدينة وتوفير الإمكانيات لها.

وتعرضت المرافق الأمنية في بنغازي إلى أضرار كبيرة بسبب الهجمات التي تعرضت لها على يد التنظيمات الإرهابية في السنوات الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24