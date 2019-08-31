الحويج : سيتم العمل على توحيد المؤسسات وتشكيل حكومة .. وستتم محاسبة المجرمين

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أنه سيتم العمل على توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية، لتكون ليبيا بلد الحريات، وحقوق الإنسان، وليست مكانا لتصدير الإرهابيين والسلاح الذي يزعزع أمن واستقرار دول الجوار .

وأضاف الحويج في تصريحات لصحيفة الوطن، أن الجيش الذي خاض معارك عديدة لمحاربة الإرهاب، يقود معركة الحسم حاليا، مؤكدا أن السلطات الليبية ترصد كل التجاوزات والانتهاكات القطرية والتركية في ليبيا، وسيتم تقديم ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعدل الدولية، وتقديم بلاغات إلى المحاكم الوطنية والإقليمية من أجل محاسبة المجرمين.

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