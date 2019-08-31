عمليات الكرامة: سلاح الجو يستهدف تمركزات قوة حماية غريان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو الليبي استهدف صباح اليوم السبت تمركزات قوة حماية غريان.

وبين المركز الإعلامي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الاستهداف أدى إلى مقتل اثنين من قوات حكومة الوفاق وتدمير آلياتهم.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قال أمس الجمعة إن كافة محاور العاصمة طرابلس، تشهد حالة من الهدوء الحذر.

وأشار المركز أن قوات السلاح الجوي نفذت الخميس عدة ضربات على تمركزات شملت وادي الربيع وعين زارة، كما أكد المركز أن القوات المسلحة تمكنت من مصادرة عدد من السيارات التابعة لقوات من مصراتة خلال الاشتباكات في عدد من المحاور في طرابلس.

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