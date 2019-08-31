بسبب انقطاع الكهرباء بشكل متعمد ولساعات طويلة .. شباب الجبل الأخضر يطالبون بإقالة رئيس هيئة الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر حراك شباب الجبل الأخضر صباح يوم السبت بيانًا بشأن طرح الأحمال بمنطقة الجبل الأخضر وحمل مسؤولية عدم العدل في توزيع ساعات طرح الأحمال بين المناطق إلى إدارة التحكم الجهوي – المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة .

الحراك أكد – في بيانه الذي الذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – على تأييده لتصريحات مدير إدارة التحكم بالجبل الأخضر، واعتبر تصريحاته واقعًا ملموسًا و معاناة يومية.

وطالب الحراك بفتح تحقيق في هذه القضية، مناشدًا رئيس الحكومة المؤقتة بإقالة رئيس هيئة الكهرباء ومدير إدارة التحكم الجهوي – المنطقة الشرقية وإحالتهم للتحقيق .

وناشد الحراك بضرورة إيجاد حل لمشكلة إنتاج الطاقة الكهربائية بالجبل الأخضر قبل حلول فصل الشتاء، لأن الأمر على حسب ما جاء في البيان أصبح يمس أهم حق من حقوق الإنسان وهو حق الحياة، حسب البيان .

وحث البيان موظفي ومديري شركة الكهرباء بالجبل الأخضر بالوقوف ضد أساءة استخدام السلطة بالطرق القانونية ضد مدير إدارة التحكم الجهوي المنطقة الشرقية .

وفي ختام البيان ندد الحراك بتصريحات رئيس الهيئة بوجود فائض في الإنتاج واعتبرها الحراك استهزاء بالمواطن وتحريضًا على إدارات شركة الكهرباء بالجبل الأخضر .

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