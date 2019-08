وزير خارجية المؤقتة: نرصد الانتهاكات القطرية والتركية في ليبيا لتقديمها للمحكمة الجنائية

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أن السلطات الليبية ترصد كل التجاوزات والانتهاكات القطرية والتركية في ليبيا، وسيتم تقديم ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعدل الدولية، وتقديم بلاغات إلى المحاكم الوطنية والإقليمية من أجل محاسبة المجرمين.

وقال الحويج في تصريحات صحافية، إنه سيتم العمل على توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية، لتكون ليبيا بلد الحريات، وحقوق الإنسان، وليست مكانا لتصدير الإرهابيين والسلاح الذي يزعزع أمن واستقرار دول الجوار .

