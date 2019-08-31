إطلاق حملة لتنظيف شاطئ الـ “كورنيش” ببنغازي

أخبار ليبيا24-خاص

تنطلق مساء اليوم السبت بمناسبة قرب اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ حملة تطوعية بهدف تنظيف شاطئ “كورنيش بنغازي” وزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية نظافة وحماية البيئة.

وتبدو مشكلة التلوث بالنفايات من مخلفات صلبة أو سائلة، في اضطراد مستمر على مستوى العالم، وذلك على الرغم من مساهمات العديد من المتطوعين في تنظيف الشواطئ وجعلها أكثر صداقة للبيئة.

ويقول الناشط في مجال البيئة ورئيس الحملة، المهندس مفتاح الخشمي، لأخبار ليبيا24، إن “كورنيش بنغازي” مازال عرضة للإهمال والتلوث على الرغم من كونه متنفسًا مهمًا لكثير من العائلات والمصطافين.

وأضاف، “إن حملة اليوم تعتبر استكمالًا لحملتنا في العام الماضي، وسنقوم بإذن الله بحملة تطوعية لتنظيفه، وذلك بعد صلاة العصر اليوم السبت مباشرة”.

وأوضح الخشمي، “أن اللقاء لبدء الحملة سيكون عند جزيرة الصابري مقابل مدرسة الشهيد أمحمد المقريف”، مشيرًا إلى أن الحملة ستكون بمشاركة سكان حي “سيدي خريبيش” ونشطاء العمل التطوعي ونشطاء حماية البيئة، إضافة إلى هواة ومحترفي التصوير.

وأضحى أثر التلوث واضحًا وجليًا في شاطئ “كورنيش بنغازي” بسبب تكدس المخلفات الصلبة من بينها العلب الحديدية والبلاستيكية، التي عادة يخلفها مرتادي الشاطئ خلفهم.

وفي ظل هذا الوضع البيئي أخذ المتطوعين على عاتقهم جمع وإزالة المخلفات، فيما جرت تسميته بـ “اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ” الذي يوافق يوم 15 سبتمبر من كل عام.

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