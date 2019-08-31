جولة الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة للتمركزات والنقاط الأمنية

توكرة 31 أغسطس 2019 (وال)- قام مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة، في ساعات متأخرة من ليل الجمعة، بجولة لعدد من التمركزات والنقاط الأمنية داخل اختصاص المديرية.

هذا وأطلع مدير مكتب الإعلام الأمني على سيّر العمل الأمني، ومدى تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة للمجاهرة بالأمن، وبسط السيطرة على الشارع العام، وضبط المشبوهين والخارجين على القانون، وإزالة الزجاج المعتم، والمركبات التي تسير بدون لوحات معدنية.

كما تفقد مدير مكتب الإعلام الأمني الحالة الأمنية على كامل الطريق السريع الساحلي, والحالة الأمنية في البلدية وأسواقها ومحلاتها التجارية وشوارعها وأحيائها بشكل عام. (وال- توكرة) ر ع/ ر ت

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