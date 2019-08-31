الأرصاد: رياح قوية على ساحل سرت ودرنة بسرعة 25 عقدة

حذرت نشرة الصيد البحري، من هبوب رياح شمالية شرقية قوية على ساحل سرت، وأخرى شمالية غربية على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت النشرة التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، أن ارتفاع الموج يتـراوح بين 0.25 – 1.25 متر على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، ويتراوح بين 1.50- 2.25 متر على ساحل درنة وطبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة من الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية بوجه عام سرعتها ما بين 10- 20 عقدة وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل سرت.

– ارتفاع الموج يتـراوح ما بين (0.50 – 1.00) متر ويصل إلى (1.50) اليوم على ساحل سرت.

– البحر خفيف الموج و يكون قليل الاضطراب على ساحل سرت.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (27-28) درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية الى قليلة السحب.

– الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها مابين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل درنة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات ويتراوح ما بين (1.50- 2.25) متر على ساحل درنة وطبرق.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (27- 28) درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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