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ترحيل 148 مُهاجراً نيجيرياً من ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إعادة 148 مهاجرا نيجيريا إلى بلادهم، الخميس، قادمين من ليبيا، حيث كانوا داخل مراكز إيواء مهاجرين مُتفرقة.

وكشفت المنظمة في بيان لها أن 4 مُهاجرين من بين الدفعة التي جرى ترحيلها كانوا داخل مركز إيواء تاجوراء في طرابلس الذي تعرض للقصف قبل نحو شهرين.

وأكدت منظمة الهجرة أن الفرق المعنية سارعت لتقديم المساعدة للمهاجرين فور وصولهم إلى مطار نيامي، استعداداً لنقلهم إلى القرى التي يُقيمون بها.

يُشار إلى أن عدد المُهاجرين النيجيريين غير القانونيين الذين جرى ترحيلهم من ليبيا منذ مطلع العام الجاري بلغ 1000 مُهاجر، بحسب الأرقام الرسمية التي رصدتها منظمة الهجرة الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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