لجنة أزمة الوقود تبحث سير العمل بالمحطات

عقدت لجنة أزمة الوقود التابعة للمجلس الرئاسي، اليوم السبت اجتماع بمقر إدارة الدعم المركزي، برئاسة مدير إدارة الأمن المركزي العميد محمد فتح الله، وبحضور أعضاء اللجنة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة سير عمل محطات الوقود، وآلية التزود بوقود البنزين والديزل.

وقام رئيس اللجنة بإعطاء التعليمات لأصحاب شركات التوزيع بتوفير وقود الديزل للمحطات، ونشر قوائم أرقام المحطات التي يتم تزويدها بالديزل يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعي للشركات، والإشراف على آلية توزيع الوقود وفق خطة تم إعدادها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

وأكدت إدارة التواصل أنه ترسو حاليا بميناء طرابلس الناقلة أنوار الخليج، وعلى متنها 31 مليون لتر من الوقود، كما تتواجد الناقلة أنوار ليبيا، في حوض ميناء طرابلس، وعلى متنها 34 مليون لتر من الوقود، في انتظار إفراغ حمولتها.

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