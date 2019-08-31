حراك شباب الجبل الأخضر يُناشد دولة رئيس مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الجبل لساعات طويلة

البيضاء 31 أغسطس 2019 (وال) – أصدر حراك شباب الجبل الأخضر صباح يوم السبت بيانًا بشأن طرح الأحمال بمنطقة الجبل الأخضر وحمل مسؤولية عدم العدل في توزيع ساعات طرح الأحمال بين المناطق إلى إدارة التحكم الجهوي – المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة .

الحراك أكد – في بيانه الذي اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – على تأييده لتصريحات مدير إدارة التحكم بالجبل الأخضر، واعتبر تصريحاته واقعًا ملموسًا و معاناة يومية.

وطالب الحراك بفتح تحقيق في هذه القضية، مناشدًا دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة إقالة رئيس هيئة الكهرباء ومدير إدارة التحكم الجهوي – المنطقة الشرقية وإحالتهم للتحقيق .

وناشد الحراك بضرورة إيجاد حل لمشكلة إنتاج الطاقة الكهربائية بالجبل الأخضر قبل حلول فصل الشتاء، لأن الأمر على حسب ما جاء في البيان اصبح يمس أهم حق من حقوق الإنسان وهو حق الحياة، حسب البيان .

وحث البيان موظفي ومديري شركة الكهرباء بالجبل الأخضر بالوقوف ضد اساءة استخدام السلطة بالطرق القانونية ضد مدير إدارة التحكم الجهوي المنطقة الشرقية .

وفي ختام البيان ندد الحراك بتصريحات رئيس الهيئة بوجود فائض في الإنتاج واعتبرها الحراك استهزاء بالمواطن وتحريضًا على إدارات شركة الكهرباء بالجبل الاخضر . (وال – البيضاء) ع ع

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