بينهم عناصر من شوري إرهاب بنغازي والقاعدة .. سلاح الجو يستهدف تمركز للمليشيات في غريان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت رئاسة أركان القوات الجيش الوطني عن شن غارات مساء اليوم السبت على مواقع تابعة للجماعات الإرهابية في مدينة غريان .

وأكدت الرئاسة أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت صباح اليوم تمركزات لميليشيات قوة حماية غريان المشكّلة من “شورى بنغازي الإرهابي، وعناصر القاعدة الإرهابية التابعة للمدعو أبو عبيدة الزاوي وعدد من المرتزقة التشاديين، الذين جلبهم الارهابي اسامة جويلي ” .

رئاسة أركان القوات الجوية أوضحت أن الغارة أسفرت عن مقتل اثنين من المليشيات منهم القيادي الإرهابي المدعو “فراس بعيـج” من سكان منطقة دنـون بـغريان، وإصابة أربعة منهم وتدمير عدد من آلياتهم.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قال أمس الجمعة إن كافة محاور العاصمة طرابلس، تشهد حالة من الهدوء الحذر.

وأشار المركز أن قوات السلاح الجوي نفذت الخميس عدة ضربات على تمركزات شملت وادي الربيع وعين زارة، كما أكد المركز أن القوات المسلحة تمكنت من مصادرة عدد من السيارات التابعة لقوات من مصراتة خلال الاشتباكات في عدد من المحاور في طرابلس.

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