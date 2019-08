بعثة الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالدعم المجتمعي في ليبيا

المتوسط

أعلن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا التزامه بتوفير الدعم المجتمعي للجهات المحتاجة في ليبيا.

وأوضح في تدوينة له على صفحته على فيسبوك أنه بقيادة المؤسسات الليبية والبلدية وبدعم من كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمانيا, الاتحاد الاوروبي, الولايات المتحدة الامريكية, اليابان, النرويج, هولندا, المملكة المتحدة, كوريا, ايطاليا، فرنسا, الدنمارك, كندا وسو سويسرا,، استقبل المستشفى العام في#أوباري معدات طبية ومختبر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت البعثة أن ” هذه المعدات ستساهم في تحسين اداء المختبر في المستشفى العام”.

