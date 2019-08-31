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أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم السبت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( السبت) ، انخفاض مقارنة بأسعار امس ،آخر أيام التداولات الرسمية العالمية ، ليسجل عيار 21 مبلغ 59.82 ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

ملحوظة : الاسعار وفقا لآخر جلسة تم التداول فيها مساء الجمعة ،كما أن الاسعار تختلف من محل لآخر:

الوحدة دينار ليبي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 68.36 دينار $48.89
سعر الذهب عيار 22 62.67 دينار $44.82
اسعار الذهب عيار 21 59.82 دينار $42.78
اسعار الذهب عيار 18 51.27 دينار $36.67
سعر الذهب عيار 14 39.88 دينار $28.52
سعر الذهب عيار 12 34.18 دينار $24.45
اسعار أوقية الذهب 2,126 دينار $1,521
اسعار جنيه الذهب 478.56 دينار $342.27
اسعار كيلو الذهب 68,364 دينار $48,894

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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