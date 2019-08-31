وفد من وزارة الصحة يزور مستشفى أم الرزم

أجرى وفد تابع لوزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، زيارة ميدانية لمستشفى أم الرزم العام شرقي البلاد.

هذا واطلع وفد الوزارة خلال جولته على مختلف الخدمات المقدمة للمرضى خلال النصف الأول من عام 2019، والذي يكشف مدى التقدم في العمل كمًا ونوعًا في مختلف المجالات.

وتأتي زيارة وفد الوزارة ضمن إطار توجيهات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعاف والعلاج.

واطلعت الوزارة خلال الجولة الميدانية، على سيّر العمل بالمستشفى، والخدمات العلاجية، حيث توضح التقارير الإحصائية بأن إجمالي عدد من تلقوا الخدمة الطبية والعلاجية وفقًا لسجلات المرضى والمترددين خلال شهر يوليو (7) الماضي، بلغ حوالي (23376) متردد تقريبًا، على كافة الأقسام، وغُرف العناية والولادة بحسب التخصصات الطبية.

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