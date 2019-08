لجنة الوقود تلزم شركات التوزيع بالإفصاح عن الكميات التي تستلمها يوميًا

المتوسط

طالب رئيس لجنة أزمة الوقود العميد محمد فتح الله أصحاب شركات التوزيع بتوفير وقود الديزل للمحطات، ونشر قوائم أرقام المحطات التي يتم تزويدها بالديزل يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعي للشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الأزمة اليوم السبت بمقر إدارة الدعم المركزي، لمناقشة سير عمل محطات الوقود، وآلية التزود بوقود البنزين والديزل.

كما طالب فتح الله أصحاب الشركات بالإشراف على آلية توزيع الوقود وفق خطة تم إعدادها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة، علمًا أنه ترسو حاليًا بميناء طرابلس الناقلة أنوار الخليج، وعلى متنها (31 مليون لتر ) من الوقود، كما تتواجد الناقلة أنوار ليبيا، في حوض ميناء طرابلس، وعلى متنها ( 34 مليون لتر) من الوقود، في انتظار إفراغ حمولتها.

