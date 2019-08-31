المؤقتة تعلن غدا الأحد يوم عمل اعتيادي

قرنادة-العنوان

أعلنت الحكومة الموقتة أن غدا الأحد، هو يوم دوام عمل اعتيادي، وليس عطلة كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الحكومة المؤقتة عبر بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” “تهيب بالجميع بأن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 ميلادي هو يوم دوام عمل اعتيادي، وليس عطلة كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشارت الحكومة أن اليوم السبت هو أول أيام شهر الله المحرم لعام 1441 هـجري، وفقا لما أكدته لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

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