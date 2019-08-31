وزارة الصحة المؤقتة تُتابع جودة الخدمات بمستشفى أم الرزم

أم الرزم 31 أغسطس 2019 (وال)- أجرى وفد تابع لوزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، زيارة ميدانية لمستشفى أم الرزم العام شرقي البلاد.

هذا واطلع وفد الوزارة خلال جولته على مختلف الخدمات المقدمة للمرضى خلال النصف الأول من عام 2019، والذي يكشف مدى التقدم في العمل كمًا ونوعًا في مختلف المجالات.

وتأتي زيارة وفد الوزارة ضمن إطار توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعاف والعلاج.

واطلعت الوزارة خلال الجولة الميدانية، على سيّر العمل بالمستشفى، والخدمات العلاجية، حيث توضح التقارير الإحصائية بأن إجمالي عدد من تلقوا الخدمة الطبية والعلاجية وفقًا لسجلات المرضى والمترددين خلال شهر يوليو (7) الماضي، بلغ حوالي (23376) متردد تقريبًا، على كافة الأقسام، وغُرف العناية والولادة بحسب التخصصات الطبية.

وتُبذل إدارة المستشفى جهوداً كبيرة في تطوير الخدمات الطبية داخل بلدية أم الرزم وما جاورها، وفقًا لإستراتيجية وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة.

وبدوره، أشاد مدير عام مستشفى أم الرزم العام الدكتور عز الدين أبريك بجهود معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وجهوده الكبيرة في دعم القطاع الصحي داخل نطاق البلدية، مثمنًا في الوقت نفسه دور الأطقم الطبية والإدارية العاملة في المستشفى، على الجهود التي يبذلونها من أجل راحة المريض، ولتقديم أفضل خدمة لأبناء بلدية أم الرزم وما جاورها.

وأكد الدكتور عز الدين أبريك أن إدارة المستشفى تعمل وفق سياسة وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة في إدارة الأزمة، والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية كخط دفاع أول للمواطن، كما تعمل على مجابهة كافة التحديات التي تحدق بالقطاع الصحي.

وتابع الدكتور عز الدين أبريك: ” رغم الصعوبات والمعوقات التي تواجها القطاع، إلا أن ذلك لم يثن من عزائمنا لتطوير وتحسين جودة الأداء، وإدخال خدمات نوعية، واستحداث الأنظمة الإدارية التي تخفف من معاناة، وانتظار المرضى للحصول على الخدمة الطبية والعلاج”. (وال- أم الرزم) ر ت

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