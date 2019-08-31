مركزي البيضاء يقيم ورشة عمل حول تأثير السوق الموازي على سعر الصرف الرسمي

العنوان_بنغازي

انطلقت صباح اليوم بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي ندوة تحت عنوان “السوق الموازية و تأثيرها على سعر الصرف الرسمي و ذلك بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء” علي الحبري” و نائب رئيس الحكومة المؤقتة ” عبد السلام البدري ” و رئيس جامعة بنغازي وعدد من الخبراء الاقتصاديين و دكاترة الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة بنغازي.

و أكد أحد الحضور لصحيفة صدى الاقتصادية أن الندوة ناقشت كيفيه إيجاد الحلول لتأثير السوق الموازي على سعر الصرف وكيفية إيجاد بدائل، و تداعيات برنامج منحة أرباب الأسر بالإضافة إلى اقتراح ضوابط قانونية للحد من نشاط السوق السوداء، و التنبيه إلى ضرورة ضبط الارتفاع النسبي للأسعار، والتوعية بحجم المخاطر المتوقعة لزيادة تغول السوق الموازي على السوق الرسمي.

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