انتشار مُفاجئ لبوابات الجيش في ترهونة

شهدت مدينة ترهونة تحشيداً عسكرياً ضخما، أمس، حيث أفاد شهود عيان من داخل المدينة بسماع عمليات إخلاء مخازن السلاح في معسكر الساقية، وانتشار بوابات لقوات الجيش الوطني بصورة مُفاجئة وسط شوارع المدينة.

وكانت قاعدة الوطية الجوية قد اعلنت تحرك أرتال تتبع الجيش الوطني بالمنطقة الغربية العسكرية باتجاه مدينة ترهونة، لأول مرة منذ اندلاع القتال في طرابلس.

وأوضحت القاعدة في إدراج على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الأرتال تحركت بمساندة استطلاع سلاح الجو، فيما لم تكشف عن أهدافها العسكرية أو المهام المُوكلة لها.

وفي سياق مُتصل، كشف اللواء 106 مجحفل عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قواته للمدينة تنفيذا لتعليمات القيادة العامة للجيش الوطني.

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